Эксперты оценили обвал стоимости Solana ниже $100 на фоне краха рынка

Прошлая неделя стала серьёзным стресс-тестом для блокчейн-экосистемы Solana. На фоне глобального падения крипторынка токен SOL просел на 17%, временно преодолев вниз психологический рубеж в $100 и достигнув минимума в $108.
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