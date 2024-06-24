Токио считает встречу представителей МИД Японии и России в Москве значимой

Токио считает значимой встречу российских и японских дипломатов в Москве, поскольку даже в условиях сложных двусторонних отношений стран на фоне украинского кризиса необходимо доносить позиции друг друга.
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