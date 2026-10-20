© Екатерина Чеснокова/РИА Новости На переговоры в Осло об урегулировании конфликта на Украине вместе с Владимиром Зеленским глава СВР Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, а также его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса.