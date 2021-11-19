РЕН ТВ Новости

194 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    ну наконец то - заметили...Белоруссия связал...
  • Александр Антоненко
    Так себя вести оправдываясь? Позорище!Рашкина не звали:...
  • Михаил Васильев
    Представили (заслуженно!) к ордену, а наградили медалькой ....Путин посмертно н...

ФСИН: Заключенные в саратовских тюрьмах препятствуют проверкам

ФСИН: Заключенные в саратовских тюрьмах препятствуют проверкам

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) столкнулась с противодействием некоторых заключенных во время проверок в колониях Саратовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх