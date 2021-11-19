ФСИН: Заключенные в саратовских тюрьмах препятствуют проверкам

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) столкнулась с противодействием некоторых заключенных во время проверок в колониях Саратовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) столкнулась с противодействием некоторых заключенных во время проверок в колониях Саратовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
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