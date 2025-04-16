В Татарстане произошли два случая утечки газа в многоквартирных домах

Автор: Альбина ШафееваВ Татарстане произошли два случая утечки газа. В Приволжском районе Казани в одном из многоквартирных домов на улице Гарифьянова специалисты обнаружили негерметичное соединение на газовой трубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии