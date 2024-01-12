В Новосибирске начались выплаты дольщикам долгостроя на Кропоткина

По оценке министра строительства Новосибирской области, в регионе остаётся ещё 35 проблемных домов.Дольщики, вложившие деньги в квартиры долгостроя на улице Кропоткина, 104 а, начали получать компенсационные выплаты.
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