Зеленский уверовал, что станет главой антитрамповской коалиции, которой не существует

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа полностью заменит помощь со стороны США. Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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