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Зеленский уверовал, что станет главой антитрамповской коалиции, которой не существует

Зеленский уверовал, что станет главой антитрамповской коалиции, которой не существует

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Европа полностью заменит помощь со стороны США. Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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