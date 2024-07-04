Хет-трик: боевик Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail вышел и уже засл...

Хет-трик: боевик Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail вышел и уже заслужил похвалу критиковКак и было обещано, 4 июля на ПК и других платформах вышел постапокалиптический ролевой экшен Zenless Zone Zero от разработчиков из китайской студии miHoYo (Genshin Impact, Honkai: Star Rail).