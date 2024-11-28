США готовят пакет вооружений для Киева на сотни миллионов долларов — Reuters

Пакет военной помощи на сумму более 700 млн долларов готовит для киевского режима администрация президента США Джо Байдена, 28 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в американской администрации.
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