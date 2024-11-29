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Культуромания

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Авторы «Носферату» опубликовали первый отрывок из фильма

Авторы «Носферату» опубликовали первый отрывок из фильма

В Сети появился первый отрывок из фильма «Носферату» с Лили-Роуз Депп и Николасом Холтом. Авторы ленты описывают ее как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

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