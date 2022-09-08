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Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге

Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге

Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграли свадьбу в Петербурге! Видео с церемонии появилось в сети. Новость могла бы взорвать голливудские таблоиды, если бы не один нюанс — полные имена новобрачных Анджелина Алексеевна Джоли и Джонни Евгеньевич Депп.

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