Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020

Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева рассказала, почему россиянка Арина Аверина не смогла завоевать медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.
Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева рассказала, почему россиянка Арина Аверина не смогла завоевать медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.
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