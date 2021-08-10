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Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020

Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020

Российская судья международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева рассказала, почему россиянка Арина Аверина не смогла завоевать медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.

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