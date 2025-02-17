Пять коров подарили новосибирскому миллионеру на Первом канале

В воскресенье, 16 февраля, президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв вручил уникальные призы в эфире Первого канала: трактор и коровы для многодетной семьи Прохоренко, которая проживает под Новосибирском.
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