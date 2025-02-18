С днем рождения самого - самого лучшего капитана ФК «Бузулук» Бирюкова Александра. Сашуня, без тебя нет всех нас! Ты наша опора и поддержка! Мы всегда рядом ❤️🔥💋.
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С днем рождения самого - самого лучшего капитана ФК «Бузулук» Бирюкова Александра. Сашуня, без тебя нет всех нас! Ты наша опора и поддержка! Мы всегда рядом ❤️🔥💋.