Аналитик Плотников: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизтопливе

София стала одним из ключевых поставщиков вооружения и дизельного топлива для Киева. Об этом сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников, чьи слова приводит РИА Новости.
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