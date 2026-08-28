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Газета.ру

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Аналитик Плотников: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизтопливе

Аналитик Плотников: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизтопливе

София стала одним из ключевых поставщиков вооружения и дизельного топлива для Киева. Об этом сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников, чьи слова приводит РИА Новости.

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