Украинская армия устает от пустых обещаний командиров, «Солнцепеков» и русской авиации Вера Жердева Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Виктор Литовкин Российские силы продолжают активные боевые действия.
Украинская армия устает от пустых обещаний командиров, «Солнцепеков» и русской авиации Вера Жердева Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Виктор Литовкин Российские силы продолжают активные боевые действия.
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