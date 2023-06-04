БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В плен по собственному желанию: Бойцы 81-й бригады ВСУ сложили оружие

В плен по собственному желанию: Бойцы 81-й бригады ВСУ сложили оружие

Украинская армия устает от пустых обещаний командиров, «Солнцепеков» и русской авиации Вера Жердева Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Виктор Литовкин Российские силы продолжают активные боевые действия.

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