Эксперт рассказал о роли ледокола «Иван Папанин» в защите Севморпути

После появления в составе Военно-морского флота (ВМФ) России ледокола «Иван Папанин», противолодочные корабли Северного флота смогут дольше находится в северных широтах и выполнять задачи по охране Северного морского пути (СМП), рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии