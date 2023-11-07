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Его не остановить! Костомаров тренируется, чтобы вернуться на лед

Его не остановить! Костомаров тренируется, чтобы вернуться на лед

Фигурист в очередной раз сразил фанатов наповал своим решением. Роман Костомаров Кадр видеоРоман Костомаров, который еще несколько месяцев назад отчаянно боролся за жизнь в одной из московских клиник и лишился части конечностей из-за некроза тканей, сегодня полон решимости.

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