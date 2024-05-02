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Евгений Бирюков вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов остается главным тренером команды.  За работу с защитниками и игру в меньшинстве продолжит отвечать Николай Цулыгин.

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