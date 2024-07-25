Госкомпании — вон из Москвы! Комментарий Георгия Бовта

Политолог уверен, что проект, за реализацию которого выступает президент, дорогостоящий и имеет общественно-политические последствияВладимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения о переезде офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
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