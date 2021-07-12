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Биолог Нетесов заявил, что защититься от коронавируса без масок и прививки можно с помощью скафандра с фильтрами

Биолог Нетесов заявил, что защититься от коронавируса без масок и прививки можно с помощью скафандра с фильтрами

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о способе защиты от новой коронавирусной инфекции без маски и вакцины.

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