Биолог Нетесов заявил, что защититься от коронавируса без масок и прививки можно с помощью скафандра с фильтрами

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о способе защиты от новой коронавирусной инфекции без маски и вакцины.