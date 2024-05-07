ООН может признать Палестину государством без ее вступления в организацию

Палестина предложила Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) наделить ее такими же правами и привилегиями, как у других стран — членов организации без непосредственного присоединения к ней.
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