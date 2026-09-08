Возлюбленный Лерчек раскрыл тревожные подробности о самочувствии блогера

Блогер Валерия Чекалина испытывает боли в спине и ногах на фоне онкологии. По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, врачи пока не могут установить точную причину недомогания Лерчек.
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