Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

Международный союз биатлонистов (IBU) представил календарь соревнований Кубка мира сезона-2023/24. Кубок мира-2023/24 Первый этап Эстерсунд, Швеция 25 ноября – 3 декабря 25 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета 26 ноября – индивидуальные гонки 29 ноября – эстафета, женщины 30 ноября – эстафета, мужчины 1 декабря – спринт, женщины 2 декабря – спринт, мужчины 3 декабря – гонки преследования Второй этап Хохфильцен, Австрия 8-10 декабря 8 декабря – спринты 9 декабря – гонки преследования 10 декабря – эстафеты Третий этап Ленцерхайде, Швейцария 14-17 декабря 14 декабря – спринт, женщины 15 декабря – спринт, мужчины 16 декабря – гонки преследования 17 декабря – масс-старты Четвертый этап Оберхоф, Германия 4-7 января 4 января – спринт, мужчины 5 января – спринт, женщины 6 января – гонки преследования 7 января – эстафеты Пятый этап Рупольдинг, Германия 10-14 января 10 января – эстафета, женщины 11 января – эстафета, мужчины 12 января – спринт, женщины 13 января – спринт, мужчины 14 января – гонки преследования Шестой этап Антхольц, Италия 18-21 января 18 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины 19 января – короткая индивидуальная гонка, женщины 20 января – сингл-микст и смешанная эстафета 21 января – масс-старты Чемпионат мира Нове-Место, Чехия 7-18 февраля 7 февраля – смешанная эстафета 9 февраля – спринт, женщины 10 февраля – спринт, мужчины 11 февраля – гонки преследования 13 февраля – индивидуальная гонка, женщины 14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины 15 февраля – сингл-микст 17 февраля – эстафеты 18 февраля – масс-старты Седьмой этап Холменколлен, Норвегия 29 февраля – 3 марта 29 февраля – индивидуальная гонка, женщины 1 марта – индивидуальная гонка, мужчины 2 марта – масс-старты 3 марта – сингл-микст и смешанная эстафета Восьмой этап Солджер Холлоу, США 8-10 марта 8 марта – эстафета, мужчины 9 марта – женские спринт и эстафета 10 марта – гонки преследования и мужской спринт Девятый этап Кэнмор, Канада 14-17 марта 14 марта – спринт, женщины 15 марта – спринт, мужчины 16 марта – гонка преследования, женщины 17 марта – мужская гонка преследования и женский масс-старт 18 марта – масс-старт, мужчины.