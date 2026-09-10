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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Олисе 5 голов в 5 матчах сезона за «Баварию». Сегодня – дубль «Буде-Глимт» в ЛЧ

Майкл Олисе забивал в 4 из 5 матчей за «Баварию» на старте сезона. Сегодня вингер сделал дубль в ворота « Буде-Глимт » в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:0).

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