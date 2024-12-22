Подполковник ВС США Дэвис дал Зеленскому совет о разумном лидерстве Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому стать настоящим лидером и прекратить боевые действия.
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