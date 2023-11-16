Международный день недоношенных детей 17 ноября: о чем он напоминает беременным женщинам ClickioВсемирный день недоношенных детей, отмечаемый 17 ноября, призван привлечь внимание к особым трудностям, с которыми сталкиваются как родители, так и младенцы, родившиеся преждевременно.