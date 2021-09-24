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Австрийский вуз по ошибке разрешил посещать занятия студентам, привитым «Спутником V»

Австрийский вуз по ошибке разрешил посещать занятия студентам, привитым «Спутником V»

Университет в австрийском городе Граце включил российскую вакцину «Спутник V» в список препаратов, после прививки которыми студенты могут посещать очные занятия, однако позднее удалил вакцину из списка и назвал ее упоминание ошибочным.

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