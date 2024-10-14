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ТАСС: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать удары по станции

ТАСС: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать удары по станции

Бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать армии противника планировать атаки на объект, заявил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

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