ТАСС: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать удары по станции

Бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать армии противника планировать атаки на объект, заявил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
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