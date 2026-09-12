Монастырь вместо подиума: как в 1990-е красавиц из провинции превращали в эскортниц

В 1990-е одна только Москва насчитывала несколько десятков модельных агентств. Со всей страны в столицу тянулись юные провинциалки с яркой внешностью: им обещали славу, заграничные контракты, обложки журналов и мужей-миллионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым