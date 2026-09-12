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Монастырь вместо подиума: как в 1990-е красавиц из провинции превращали в эскортниц

Монастырь вместо подиума: как в 1990-е красавиц из провинции превращали в эскортниц

В 1990-е одна только Москва насчитывала несколько десятков модельных агентств. Со всей страны в столицу тянулись юные провинциалки с яркой внешностью: им обещали славу, заграничные контракты, обложки журналов и мужей-миллионеров.

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