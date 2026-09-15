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Песков: Россия готова обсуждать импорт газа, если поставки будут ей выгодны

Песков: Россия готова обсуждать импорт газа, если поставки будут ей выгодны

Россия готова обсуждать возобновление импорта газа, если эти поставки будут выгодны для нее и если получится зарезервировать эти объемы сырья.

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