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Скорая соцпомощь: НКО хотят привлечь к адаптации участников СВО

Скорая соцпомощь: НКО хотят привлечь к адаптации участников СВО

Некоммерческие организации необходимо активнее вовлекать в поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в социальную реабилитацию людей, возвращающихся из зоны боевых действий, считают в Совете по правам человека при президенте РФ.

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