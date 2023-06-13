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Спасатели нашли тело женщины, которая стала девятой жертвой повреждения Каховской ГЭС

Спасатели нашли тело женщины, которая стала девятой жертвой повреждения Каховской ГЭС

Спасатели в Херсонской области нашли погибшую женщину. Она стала девятой жертвой чрезвычайного происшествия, связанного с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов, сообщил ТАСС.

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