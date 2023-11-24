Турция открыла второй фронт: Израильский "Железный купол" взломан

В Турции рассказали о спасении хакера Омара А., который взломал "нерушимый" "Железный купол". Примечательно, что Израиль представлял эту систему как лучшее изобретение человечества, а для того, чтобы взломать её, потребовались силы лишь одного смышлёного программиста.