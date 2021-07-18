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«Айлендерс» и Грин подписали новый 1-летний контракт на 750 тысяч долларов (Эллиот Фридман)

«Айлендерс» заключили новое однолетнее соглашение с защитником Энди Грином. В сезоне-2021/22 38-летний американец заработает 750 тысяч долларов плюс бонусы в размере 250 тысяч, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

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