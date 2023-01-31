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Сергей Карасев: «Зенит» подписал двух хороших легионеров»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев перед гостевым матчем против «Зенита» в Единой лиге ВТБ отметил изменения в составе соперника.

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