Заноза

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Запад против России открыл «второй фронт», но не знает, как его прокормить

Запад против России открыл «второй фронт», но не знает, как его прокормить

На Западе громогласно объявлено о создании «второго фронта» против России © AP Photo / Matt Dunham Именно так громко — «Второй фронт» — названа статья в печатной версии журнала The Economist, являющегося идеологическим рупором западных либералов.

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