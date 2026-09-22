Почти 13 тысяч свердловских семей улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала

С начала года региональное Отделение СФР перечислило таким семьям свыше 1,7 млрд рублей. Большинство родителей подают заявление на распоряжение средствами онлайн.
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