Скончалась трехкратная чемпионка мира по биатлону

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет, заявил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
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