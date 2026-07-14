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Скончалась трехкратная чемпионка мира по биатлону

Скончалась трехкратная чемпионка мира по биатлону

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет, заявил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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