Крымчан предупредили о грядущей засухе

По итогам октября объем водохранилищ в Крыму уменьшился на 8 миллионов кубометров. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
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