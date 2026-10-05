Кому за 60: десять актёров, сменивших комсомольцев и бандитов на генералов и следователей

Десять актёров, десять совершенно разных дорог в кино. Один после школы поступил в военно-морское училище, другой получил техническую специальность, третий стал знаменитым ещё школьником, а четвёртый на пике популярности сам ушёл из самого рейтингового сериала — лишь бы не остаться навсегда артистом одной роли.