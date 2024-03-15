РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    нас трое прокукарекал петушок Маня!  🐔 🐓🐔🤣🤣🤣🤮🤮🤮Макрон заявил, чт...
  • Гарий Щерба
    Ой как  ПРИГОРАЕТ  ПАДЛАМ , ВИЗЖАТ НЕ  по  ДЕТСКИ ...!!!!«Большая семерка»...
  • Svetlana Kuzmina
    В Германии так и будет, если они и дальше будут придерживаться советов страны Лжецов и Мерзавцев (США).Иностранные инвес...

Суд арестовал имущество челябинских олигархов

Суд арестовал имущество челябинских олигархов

На имущество семейства Антиповых наложен арест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области принял производство иск Генеральной прокуратуры РФ к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и их сыну Михаилу, а также АО «Компания Эталон» о признании недействительным соглашения о прощении долга, заключенное в 2022 году между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх