Суд арестовал имущество челябинских олигархов

На имущество семейства Антиповых наложен арест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области принял производство иск Генеральной прокуратуры РФ к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и их сыну Михаилу, а также АО «Компания Эталон» о признании недействительным соглашения о прощении долга, заключенное в 2022 году между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым.