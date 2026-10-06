Украина якобы не является серьезной обузой для Европы, потому что бандеровская экономика растёт. Об этом в интервью Bild заявила немецкий министр экономики Катерина Райхе, – правда, не уточнив, почему же в бюджете Украины образовались многомиллиардные дыры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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