«Искандер» разметал танкистов ВСУ на куски, три больших роя «Гераней» выбивают резервы ВСУ в Сумской и Харьковской области, удары по Украине на сегодня, 20 января Юлия Соколова«Искандер-М» превратил в труху командный пункт танкового батальона 41 механизированной бригады ВСУ в Яблоневке.