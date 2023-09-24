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Сафиуллин третий раз в карьере вышел в полуфинал ATP

Роман Сафиуллин прошел Джордана Томпсона в четвертьфинале в Чэнду – 7:6(1), отказ. 26-летний Сафиуллин третий раз в карьере и впервые в сезоне вышел в полуфинал на личном турнире ATP.

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