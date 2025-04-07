На заводе Volkswagen может открыться военное производство — Automobilwoche

Завод концерна Volkswagen в Германии может быть передан для производства пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков оборонным немецким концерном Rheinmetall, 7 апреля пишет немецкий журнал Automobilwoche со ссылкой на источники.
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