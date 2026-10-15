Врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что строгих запретов на смешивание алкоголя с медицинской точки зрения нет, но на практике таких сочетаний лучше избегать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Песков: Россия хо...
- Shot: экс-полковн...
- Минпросвещения за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым