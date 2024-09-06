Россиянам рассказали, как получить участок в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября, ФедералПресс. Любой россиянин теперь может получить участок земли в Крыму, если подпишет контракт об участии в специальной военной операции в Республике Крым, независимо от того, где он зарегистрирован.
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