Кремль продолжает подготовку к «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в декабре.
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самое главное -выберут только ничего не значащие вопросы, а ответы будут с юмором и ничего не значащими объяснениями и чаще не по теме( типа а ссср только калоши выпускал)