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FiNE NEWS

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Залужный оценил способность России противостоять вооружениям НАТО

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нашли противодействие всем видам вооружений Организации Североатлантического договора (НАТО) и способам их применения на поле боя.

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